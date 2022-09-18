台東強震 台中市消防出動人車支援花蓮

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台東池上今天下午發生芮氏規模6.8地震，台中市消防局出動人車前往花蓮縣支援，台中市長盧秀燕與民進黨籍台中市長參選人蔡其昌，今天也都宣布暫停選舉活動。

台東自昨晚9時許接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。地震造成花蓮縣玉里鎮一家便利超商的樓房倒塌，高寮大橋斷裂有3人跌落橋下已全數救起。

台中市政府今天發布新聞稿表示，盧秀燕第一時間聯繫上花蓮縣長徐榛蔚關懷災情，並指派特搜大隊集結，準備器材車與警備車共10輛、29名消防員與2隻搜救犬，即刻出發救援。

中市府表示，截至目前為止，台中市災情尚屬零星微小，盧秀燕下午已召開緊急應變會議，並指示各局處、各區公所、以及所屬相關單位，均應加強戒備，以防餘震帶來災情。

盧秀燕透過競選總部發布文字稿表示，即日起停止3天選務行程，並即時處置因應作為。

蔡其昌總部發言人周永鴻表示，蔡其昌已取消今天晚間的選舉活動，另蔡其昌與前立委陳柏惟今天晚間例行的「深夜食堂」直播節目也將暫停一次。（編輯：謝雅竹）1110918