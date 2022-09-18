台灣強震引發海嘯警報 NHK和CNN等媒體報導

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（中央社台北18日綜合外電報導）台灣今天下午發生芮氏規模6.8地震，花蓮一棟樓房倒塌，多座橋梁毀損、火車脫軌，一度引發海嘯警報。日本NHK、美國CNN，華爾街日報、彭博、法新、路透和美聯社等國際媒體也紛紛報導。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳在台灣時間下午2時49分對沖繩縣宮古島與八重山地方發布「海嘯注意報」，之後在下午4時15分解除。

NHK報導，受到今天下午2時44分發生在台灣的極淺地震影響，日本氣象廳原本預想宮古島與八重山地方可能會出現高度約一公尺海嘯，因此發布「海嘯注意報」，呼籲民眾遠離海岸、河川入海口附近等地區。

日本氣象廳已在台灣時間下午4時15分，全數解除對宮古島及八重山地方發布的「海嘯注意報」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國地質調查所表示，這起地震深度10公里，震央半徑300公里以內的沿海地區可能會出現海嘯。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）將台灣今天強震規模，由初步發布的規模7.2，下修至規模6.9，震源深度10公里。美國海嘯警報中心（U.S. Tsunami Warning Center）在震後也一度發布海嘯警報。

而根據台灣中央氣象局資訊，今天下午2時44分發生的地震芮氏規模為6.8，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

美國紐約時報和華爾街日報雙雙報導了台灣今天下午發生的強震。而華爾街日報在報導表示，台灣的半導體製造廠顯然未受到重大損害影響。

彭博、美聯社和路透社也報導台灣今天發生強震，幾乎全台有感。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110918