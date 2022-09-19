退警團體9/20集會陳情 北市凱道沿線彈性交管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北19日電）中華民國退休警察人員協會總會明天將到總統府前凱達格蘭大道集會、請願，提殺警死刑定讞者應執行槍決等3訴求。北市警方今天說，明天下午1時起凱道沿線將彈性交管和安維。

退警總會明天下午2時將向總統府、法務部、內政部和行政院請願，並提修改不合時宜法令以保障警察、殺警死刑定讞者應執行槍決和重新檢討警察年改退休金等3項訴求，活動將先於凱道台北賓館外集結。

對此，台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，退警團體申請於明天中午12時至晚間6時於轄內總統府前凱道、內政部前濟南路段舉辦集會遊行活動。

遊行路線自凱道（集合後出發）→景福門圓環→左轉中山南路→右轉濟南路1段內政部前（短暫停留）→直行濟南路1段→左轉林森南路→忠孝東路、林森南路口解散。

中正一分局說，為維護活動秩序與安全，已規劃交通疏導管制措施。首先，明天下午1時起開始管制凱道（公園路至中山南路）往西3線道及濟南路1段（中山南路至鎮江街）往東全線道，供集會活動使用，且視交通狀況提前或延後。

其次，總統府前凱道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、貴陽街（重慶南路至中山南路）及公園路（襄陽路至愛國西路）全線道，將視現場集會遊行狀況實施彈性管制。

中正一分局提醒，為維護上述活動交通秩序與安全，將彈性管制遊行沿線路段，並依現場狀況及人數擴大交管範圍，提醒駕駛人行經相關路段時配合減速慢行。

另，行經管制區域內各路線公車，也由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。

中正一分局呼籲，參與集會遊行民眾應理性、和平表達訴求，勿以癱瘓交通藉以影響市民通行權益。（編輯：方沛清）1110919