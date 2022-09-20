國1大林段大貨車爆胎 潤滑油桶噴飛引發追撞

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一部大貨車20日清晨行駛在國道1號南向254.1公里，因左前輪爆胎導致車輛失控撞擊內側護欄，所載運桶裝潤滑油掉落至中央分隔帶內及北向車道、破裂溢出。（國道警察局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）國道1號南向254.1公里上午發生大貨車爆胎撞護欄，載運桶裝潤滑油噴飛引起北向車道3車追撞幸無人受傷，駕駛均無酒駕，桶裝潤滑油破裂洩漏，路面油漬已清理。

國道公路警察局第四公路警察大隊今天發布新聞訊息指出，上午6時5分左右，一部營業大貨車行駛在國道1號南向254.1公里，因左前輪胎爆胎導致車輛失控撞擊內側護欄後停於內側車道，車輛所載運桶裝潤滑油於撞擊後掉落至中央分隔帶內及北向車道（占用中、內車道及外側路肩）。

國道警察局表示，北向行駛於中線車道及內側車道的兩部自小客車，發現前方散落桶裝潤滑油減速行駛，後方一部行駛於內側車道的自小客車因未注意車前狀態，同時撞擊前方兩部自小客車而肇事，現場無人員受傷。

國道警察局表示，各車駕駛均無飲酒情形，因營業大貨車所載運桶裝潤滑油破裂洩漏，路面油漬，由高公局南區養護工程分局新營工務段清掃中，事故路段目前進行交管。

國道警察局呼籲用路人，平時應注意車輛機件保養，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。（編輯：李亨山）1110920