汐止傳出巨響 男子丟汽油彈縱火遭警方逮捕

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新北市汐止區茄苳路附近20日晚間約9時巨響，32歲李男涉嫌丟4枚汽油彈縱火後逃逸，造成1台機車受損，幸無人傷亡，警方已逮捕李男到案。圖為警方在現場拉起封鎖線。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月20日

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（中央社記者高華謙、王朝鈺新北20日電）新北市汐止區茄苳路附近今天晚間約9時傳出巨響，32歲李男涉嫌丟4枚汽油彈縱火後逃逸，造成1台機車受損，火勢由周遭住戶持滅火器撲滅，無人傷亡，警方已逮捕李男到案。

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汐止區崇德里長蘇宏杰接受媒體聯訪表示，有人看到李男拿著塞有東西的玻璃瓶，點火丟出去就爆炸，雖然不確定內容物有什麼，但確實是爆裂物。此外，案發時一度造成現場交通混亂，出動巡邏隊20多人進行交通管制。

新北市政府警察局汐止分局晚間獲報趕抵後，在案發現場周邊尋獲汽油彈殘骸，循線追查下，已查緝李男到案，並起獲犯案用汽油彈空瓶，全案依公共危險罪移送。（編輯：黃世雅）1110920

32歲李男20日晚間涉嫌在新北市汐止區丟4枚汽油彈縱火後逃逸，警方已逮捕李男到案。圖為案發現場汽油彈殘骸。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月20日