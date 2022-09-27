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兄弟新北萬里游泳失蹤 哥哥遺體被浪沖上岸

2022/9/27 10:24（9/27 11:51 更新）
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吳姓兄弟26日前往新北市萬里區瑪鋉路附近沙灘戲水，2人疑遭浪捲離岸失蹤，海巡27日上午發現一具遺體被浪沖上岸，經指認是失蹤的33歲哥哥吳男，目前擴大在海岸線搜尋另名失蹤者。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月27日
吳姓兄弟26日前往新北市萬里區瑪鋉路附近沙灘戲水，2人疑遭浪捲離岸失蹤，海巡27日上午發現一具遺體被浪沖上岸，經指認是失蹤的33歲哥哥吳男，目前擴大在海岸線搜尋另名失蹤者。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月27日
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（中央社記者王朝鈺新北27日電）吳姓兄弟昨天前往新北市萬里區沙灘戲水，2人疑遭浪捲離岸失蹤，海巡今天上午7時許發現一具遺體被浪沖上岸，經指認是失蹤的33歲哥哥吳男，目前擴大在海岸線搜尋另名失蹤者。

余姓女子和丈夫、小叔及同事4人昨天前往萬里區瑪鋉路附近沙灘戲水，昨天下午3時許，余女發現丈夫吳男和30歲小叔在海中游泳時，遭海浪捲離岸游不回岸邊，距岸約400公尺至500公尺。

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警消和海巡獲報後，立即派遣大批人車和船艇前往救援，並申請直升機在空中搜索，經陸海空持續搜索，考量天色已暗，加上現場風浪又增強，昨天晚間6時許暫停搜尋，改由部分消防及海巡在岸邊持續搜索。

海巡人員今天上午7時許，在附近岸際發現一具遺體被浪沖上岸，經通知家屬指認後，確認為失蹤的33歲哥哥吳男，消防和海巡正持續擴大在海岸線搜尋另名失蹤者。（編輯：郭諭儒）1110927

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