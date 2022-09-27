涉花錢找人槍殺萬華宮廟主委 威震聯盟首腦遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北27日電）威震聯盟吳姓首腦涉嫌出資500萬元招募梁姓、張姓男子擔任槍手，企圖槍殺萬華黃姓宮廟主委，但槍手不敢動手又倒戈，全案曝光。北檢今天依預備殺人罪嫌，起訴吳男等5人。

台北地方檢察署起訴書指出，吳姓男子曾因槍擊殺人案遭判處無期徒刑定讞，民國106年假釋出監，自組威震聯盟，目前仍在假釋期間。

吳姓男子不滿台北市萬華區某宮廟黃姓主委介入調處債務而萌生殺機，涉嫌與2名劉姓員工共謀，議定由吳男出資新台幣500萬元作為殺害黃男的酬金，並由2名劉姓員工負責招募殺手。

2名劉姓員工今年2月間找來梁姓男子擔任殺手，並先交付50萬元現金與裝填子彈的疑似中國製P19手槍；梁男不敢親自下手，又找來張姓友人一起犯案，交付槍彈與現金8萬元。

張姓男子2月19日上午前往由黃男擔任主委的宮廟蹲點伺機開槍，但遲遲不敢動手；2月20日晚間，張男不堪遭吳男員工追問暗殺進度，走投無路下與梁男一起向黃男坦承受吳男指示準備暗殺，希望尋求庇護。

梁男、張男為證明所言不假，以佯稱退還槍彈為由，設局邀約吳男的劉姓員工於新北市板橋區見面；劉男抵達後隨即遭黃男員工押走，進而全盤供出。

檢察官認為，吳姓男子是威震聯盟首腦，對2名劉姓員工有實質影響力，且提供資金、槍彈進行殺人計畫，已構成預備殺人罪嫌，今天起訴吳男、2名劉姓員工、梁男、張男共5人。（編輯：張銘坤）1110927