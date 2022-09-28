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國家文藝獎得主撒古流涉性侵 屏檢偵結起訴

2022/9/28 09:56（9/28 10:14 更新）
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國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆遭指涉性侵，屏檢歷經9個月調查，21日依妨害性自主罪嫌起訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung），去年12月遭2名女子在社群媒體指控涉性侵，屏檢歷經9個月調查，掌握相關證據，21日依妨害性自主罪嫌起訴。

事件起因源自去年12月，有藝術家在社群媒體平台上以「小鎮故事」為題，內容控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢及當事者對其信任，性侵一名仰慕他並向他學習的19歲少女；也有另名女子在臉書（Facebook）聲稱自己也是受害者，指控2006年夏天曾在台東遭撒古流性侵。

屏東地方檢察署立即主動剪報分案調查，撒古流事後則在臉書發出聲明指出，並沒有網路文章所指控之行為，過程、細節之部分，將留待在司法機關調查時詳細說明。

屏檢歷經9個月調查，21日全案偵結，將撒古流依涉嫌妨害性自主罪起訴。

撒古流．巴瓦瓦隆是三地門鄉出身的排灣族藝術家，住三地門鄉大社村，家族有多位藝術家，他從小耳濡目染，年輕時從事陶藝、繪畫和木、石雕等藝術創作。（編輯：陳仁華）1110928

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