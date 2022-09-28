國人遭騙柬埔寨 移民署與新北市刑大聯手逮2車手

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（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）移民署國境事務大隊和新北市刑事警察大隊聯手，分別在台中及彰化逮捕波哥山萬源娛樂2名在台車手沈女和李男，經桃園地方法院審理後1人收押、1人交保，將持續向上溯源追查。

移民署國境事務大隊今天發布新聞稿表示，3名國人6月時被詐騙至柬埔寨波哥山應徵文書工作， 抵達後遭限制人身自由、扣留護照，被迫從事招攬詐騙，但3人業績不佳，7月初被集團轉賣到緬甸，3人在泰國轉機時趁隙逃脫並前往台灣駐泰國代表處求援，才得以在8月安全返國。

國境事務大隊說，檢警調查，位於柬埔寨波哥山成立的娛樂公司，以台灣人安哥、安嫂為首，旗下有4大組長及2名幫派背景打手負責監督台灣人工作，國人一旦抵達柬埔寨就無法自由離開，需替集團騙到3名台灣人赴柬才得以脫身，形同抓交替模式，不然就得繳交數十萬元賠付金才得以脫身。

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國境事務大隊表示，經過深入追查發現，集團已詐騙80多名國人前往柬埔寨，桃園地方檢察署近日也核發拘票及搜索票，指揮國境事務大隊及新北市刑事警察大隊前往台中、彰化拘提集團在台成員沈女及李男到案，檢察官訊後將2人聲請羈押，經桃園地方法院審理後李男收押，沈女交保。

國境事務大隊說，集團除了國人「安哥」外，幕後主謀為大陸籍潮州幫綽號「聰哥」的男子，於緬甸另有多個據點，在得知3人從泰國旅館逃出後，聰哥甚至透過關係恐嚇，將派人到台灣家中找麻煩，警方研判，集團與台灣黑幫有密切關係，將持續向上溯源追查。（編輯：張銘坤）1110928