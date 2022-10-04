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藏匿社區大樓販毒 熟客自取鑰匙進門交易

2022/10/4 10:22（10/4 10:51 更新）
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台中市警方4日宣布破獲毒販藏匿在社區大樓販毒案，警方追查發現，接獲購毒電話後，毒販會將大門錀匙丟下樓，熟客甚至可從門外信箱拿取預先放置的錀匙，等藥腳自行開門入內後再進行交易，以這種迂迴方式意圖躲避警方查緝。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月4日
台中市警方4日宣布破獲毒販藏匿在社區大樓販毒案，警方追查發現，接獲購毒電話後，毒販會將大門錀匙丟下樓，熟客甚至可從門外信箱拿取預先放置的錀匙，等藥腳自行開門入內後再進行交易，以這種迂迴方式意圖躲避警方查緝。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市警方今天宣布破獲毒販藏匿在社區大樓販毒案，警方追查發現，接獲購毒電話後，毒販會將大門錀匙丟下樓，熟客甚至可從門外信箱拿取預先放置的錀匙進門後再交易。

台中市警察局刑警大隊偵三隊日前查緝藥頭案後向上溯源，依據相關情資進行分析、查證後，循線拘捕涉嫌販賣、轉讓毒品的江姓男子，並掌握江男藏匿處所後展開長期跟監。

警方追查發現，江男接到藥腳要購買毒品的電話後，會將大門鑰匙自2樓扔下，熟客甚至可從門外信箱拿取預先放置的鑰匙，等藥腳自行開門入內後再進行交易，以這種迂迴方式意圖躲避警方查緝。

全案經警方報請台中地方檢察署指揮偵辦，警方指出，日前於台中市北區查緝江男到案，當場查扣海洛因、安非他命、分裝袋、磅秤及不法所得近新台幣20萬元。

警方表示，江男落網後，似乎不知自己即將面臨的是販賣毒品的重度刑責，僅牽掛家中飼養的寵物鳥無人照顧，頻頻哀求警方協助找人看顧，全案依毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1111004

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