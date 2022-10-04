潛水客澎湖失聯百日 家屬在海底立碑留念

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王姓男子今年6月間在澎湖東吉海域潛水失蹤，至今仍無音訊，家屬親提「美麗澎湖 珍愛生命」石碑，並署有王男姓名，委請澎湖潛水業者協助，小心翼翼地將石碑安置在20公尺深的東吉海域，象徵王男長眠在澎湖東吉海底。（葉生弘提供）中央社 111年10月4日

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（中央社澎湖縣4日電）王姓男子今年6月間在澎湖東吉海域潛水失蹤，至今仍無音訊，家屬在9月底委請澎湖潛水業者以「美麗澎湖 珍愛生命」立碑，象徵王男長眠在澎湖海域。

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潛水業者葉生弘今天向中央社記者表示，在歷經3個多月搜尋，王男仍無下落。王男家屬感覺王男與澎湖有緣，委請以南非石打造，親提「美麗澎湖 珍愛生命」石碑，並署有王男姓名。在9月30日委請澎湖望安的島澳潛水團隊協助，小心翼翼地將石碑安置在20公尺深的東吉海域，象徵王男長眠在澎湖東吉海底，一償家屬心願。

葉生弘表示，50多歲的王姓男子今年6月24日和多名好友前往澎湖南方四島的東吉海域潛水而失聯，海巡、空偵與漁船經多日搜尋未果，家屬透過潛水業者提供的錄影帶，初步了解王姓男子，可能在潛水準備上岸時，因身體有恙而發生意外，長眠在澎湖海域。（編輯：郭諭儒）1111004