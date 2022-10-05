男子涉散播被判刑假消息 新北市議員周勝考提告

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）國民黨新北市議員周勝考涉及司法案件，法院審理中。新北市梁姓男子涉嫌在社群平台等散播判決刑期不實訊息。周勝考今天提告梁男涉嫌散播謠言妨害名譽、以及意圖使人不當選。

爭取新北市議員連任的周勝考今天下午發布文字聲明表示，板橋區梁姓前里長透過社群平台Line，公然散播他的官司案件將判決的刑期、會被判幾年幾個月；因適逢市議員選舉期間，梁男行為已涉嫌妨害名譽及意圖使人不當選。

周勝考接受中央社記者電話訪問指出，數日前有里長轉告，梁男曾在公眾場合指稱他涉及司法案件，還明確說明將遭判刑的刑度，以及一些不利於選情的言詞。

周勝考說，他曾與梁男聯絡，對方告訴他「跟法院很熟，有法官明確告知。」昨天梁男除口頭散播外，甚至在Line以文字散播，他認為事態嚴重，殺傷力太大，今天檢附相關簡訊文字證據，以及聽聞梁男口頭散播謠言的多人作證，前往海山警分局提告。

周勝考表示，所涉官司目前還在地方法院審理中，尚未宣判，相信司法基於公平、公正、公開審理原則，不會在宣判前向外界透露審理中案件，更不會任意對外透露判決結果；他尊重司法審判制度，無論是無罪或判決有罪都將接受。

他指出，梁男在法院尚未宣判前的散布謠言行為，是惡意抹黑、散播謠言的手段，企圖謀取選舉利益，影響選情，期盼社會勿再惡意散播。

海山警分局表示，周勝考今天上午10時許提告梁男涉嫌在日前向多人轉傳不實訊息，意圖使其不當選。警方已受理，將依違反公職人員選舉罷免法通知相關人員到案說明，釐清案情。（編輯：戴光育）1111005