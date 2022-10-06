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涉經營賭場及洗錢 組織犯罪首腦羈押禁見

2022/10/6 19:14
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（中央社記者林長順台北6日電）威震聯盟吳姓首腦出資找人當槍手企圖槍殺萬華黃姓宮廟主委未果，遭檢方起訴。台北市警方循線破獲吳男涉及經營賭場及洗錢，檢方將吳男聲押禁見。台北地院今天裁定羈押禁見。

檢警調查，吳男曾因槍擊殺人案遭判處無期徒刑定讞，民國106年假釋出監，自組威震聯盟，目前仍在假釋期間。吳男日前不滿台北市萬華區某宮廟黃姓主委介入調處債務而萌生殺機，涉嫌買凶殺人，所幸並未得逞，日前被北檢依預備殺人罪起訴。

檢警查出，以吳男為首的威震聯盟經營賭場及利用地下匯兌洗錢當組織金流來源，旗下成員涉及雙北多起槍擊案。檢警掌握情資多日，4日赴吳男等人處所搜索逮人，並把相關涉案犯嫌帶回偵辦。

警詢後依賭博罪、洗錢防制法等罪嫌把吳男等人移送北檢偵辦，檢察官複訊後，認為吳男涉嫌組織等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、逃亡之虞，將吳男聲請羈押禁見。台北地方法院今天下午召開羈押庭審理。

北院開庭期間，吳男否認犯罪，法官認定吳男犯罪嫌疑重大，並有逃亡及湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。（編輯：方沛清）1111006

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