6旬男搭高捷電扶梯跌倒 3人受擦挫傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄一名67歲男子今天上午在捷運中央公園站搭電扶梯時，因沒站穩跌倒，導致妻子及其他3名乘客連帶受影響，站長發現後立即按下停止鈕，所幸受傷3人均為擦挫傷，無大礙。

高雄捷運公司今天發布訊息說明表示，今天上午10時46分在R9中央公園站，有一名67歲男子於1號出入口電扶梯往上時，因自身因素沒站穩跌倒，連帶影響妻子及一對年輕夫婦及小孩。

高捷公司表示，站長發現後，立即按下電扶梯緊急停止按鈕，避免旅客受到進一步傷害，後續行控中心通知119，並於上午10時53分救護車抵達車站，11時8分將5人送往大同醫院。

高捷公司初步檢查現場設備狀況，電扶梯並無設備異常，現場光線充足，無濕滑現象，旅客跌倒應為個人自身因素。

高捷公司表示，與捷運局均已派人前往大同醫院慰問旅客，高雄市長陳其邁也指示捷運局長吳義隆、交通局長張淑娟與副局長劉建邦到場關心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高捷公司說明，目前初步了解，旅客均為皮肉輕傷，老者自述COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間不敢緊握扶手，因此不慎跌倒；高捷公司後續會再加強宣導，請年長旅客盡量使用電梯，避免使用手扶梯，並應緊握扶手。

大同醫院指出，老夫妻與小孩3人都僅受擦挫傷，生命徵象穩定無大礙，目前暫留醫院急診室觀察中；年輕夫婦雖沒受傷也在現場陪伴小孩。（編輯：謝雅竹）1111010