遭假帳號指控性騷女學生 台大教授葉丙成11日報案

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台大電機系教授葉丙成9日深夜在臉書指出，近期在社群網站中不斷有假帳號毀謗名譽，內容多為指控他性騷女學生。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）台大電機系教授葉丙成昨天深夜在臉書指出，近期在社群網站中不斷有假帳號毀謗名譽，內容多為指控他性騷女學生，明天上班就報案，也希望讀者未來看到假帳號留言協助檢舉。

葉丙成在這篇文章中提及，從9月29日開始，一直有社交網路平台臉書（Facebook）假帳號、Instagram假帳號留言，他還在文中附上留言截圖內容，都是誣指他性騷女學生，這些抹黑毀謗名譽，令他感到非常不齒，甚至沒想到這樣的行為現在還在繼續。

葉丙成表示，已經請教過犯罪防制從業人員，過去與電信警察報案，都有透過IP位址抓到嫌犯，各判4個月，易科罰金新台幣12萬元。

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葉丙成指出，預計週二、也就是雙十連假結束，明天上班日就會向電信警察報案，查留言IP位址。他說，過去的案子都有抓到，這次應該也不例外，「留越多言，證據越多，越容易抓得到」，一罪一罰，每次留言加上去，很有得罰。

葉丙成認為，他最氣的是，他的孩子得看到抹黑爸爸的言論，這種匿名抹黑的文化，非常糟糕，抹黑言論是想逼他鎖留言功能，減少與大家互動，進而減少他的文章觸及率。他呼籲讀者幫忙，未來看到類似假帳號的留言，可協助檢舉。（編輯：張雅淨）1111010