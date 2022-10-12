嘉縣專勤隊查獲12名非法移工 1人是肇逃通緝

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移民署嘉義縣專勤隊日前與警方在偏鄉一處廢棄工廠查獲12名非法移工，當中有8人是失聯移工，其中1人因涉及肇事逃逸被通緝，警方當場逮捕歸案；另4人是透過探親或觀光名義來台非法打工、逾期未歸的移工。（嘉義縣專勤隊提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月12日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）移民署嘉義縣專勤隊日前與嘉義縣警方前往偏鄉廢棄工廠查獲12名越南、印尼非法移工，其中8名失聯移工中，有1人涉及肇事逃逸被通緝，遭逮捕歸案，另裁罰3名非法雇主。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿指出，日前接獲檢舉，在轄內偏遠地區一處廢棄工廠有非法外籍人口出入，前往現場勘查，工廠鄰近區域人煙稀少，工廠看似廢棄很久，本以為線報有誤，經埋伏蒐證，即掌握確有多名外籍人士居住。

嘉義縣專勤隊日前聯手嘉義縣警方運用優勢人力突襲，發現廢棄工廠內10男、2女的越南籍、印尼籍移工正在吃飯聊天，見到移民官及警方登門詢問身分，移工不僅毫無慌張神情，還淡定謊稱是合法移工。

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不過，移民官立刻拿出移民署的行動身分辨識設備比對指紋，並查證身分，這12名移工中，有8人是失聯移工，其中1人因涉及肇事逃逸被通緝，警方當場逮捕歸案，另4人是透過探親或觀光名義來台非法打工，逾期未歸的移工。

嘉義縣專勤隊表示，查獲的11名非法移工全數帶回調查及收容，另深入追查出3名非法雇主，將依違反就業服務法函送主管機關裁罰，不僅將面臨新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。（編輯：謝雅竹）1111012