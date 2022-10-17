桃園男子神仙縱走失聯2天 救難人員持續搜救

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桃園市63歲吳姓男子到苗栗縣爬仙山，原定15日午夜返家卻失聯，苗栗縣消防局獲報後根據車輛及手機定位研判，可能在神仙縱走路線上，但搜尋未果，17日持續加派人力在可能熱點擴大搜救。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月12日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）桃園市63歲吳姓男子到苗栗縣爬仙山失聯，苗栗縣消防局15日獲報根據車輛及手機定位研判，可能在神仙縱走路線上，但搜尋未果，今天持續加派人力在可能熱點擴大搜救，盼有好消息。

根據家屬透過臉書社團發文表示，吳姓男子14日凌晨駕車前往苗栗仙山爬山，原定15日午夜返家，遲至15日清晨仍未見人影，男子身材中等微胖，身穿藍色迷彩外套、灰色運動長褲、灰色運動鞋，有戴眼鏡，請求大家協助。

苗栗縣消防局指出，15日傍晚接獲報案後，經尋找車輛及手機定位綜合研判，男子可能在神仙縱走的路線上，昨天派遣2組人員分別自南庄象山及獅潭仙山出發，在神仙縱走12號樁附近集結搜尋、沿途查看，一整天搜尋未果，今天持續動員10名人力，在可能熱點附近擴大搜尋，希望盡快找到吳男下落。

消防局表示，近期適逢尼莎颱風逼近與東北季風共伴效應，搜救人員冒著風雨，且山區路線狹小，增加搜救難度。

消防局提醒，仙山是台灣熱門的小百岳之一，三角點海拔967公尺，屬破碎岩石地形，部分坡度陡峭，也有幾段路線登山客須藉助攀繩與一定過地技巧，最近9月25日和9月29日都曾發生事故，要來此登山的山友請做好完整準備再上山。（編輯：張銘坤）1111017