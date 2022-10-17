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男子苗栗神仙縱走失聯 陳屍步道稜線下150公尺處

2022/10/17 16:38（10/17 16:51 更新）
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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）桃園市63歲吳姓男子獨行苗栗縣「神仙縱走」失聯多日，苗栗縣消防局搜救人員今天下午在步道稜線下方垂直距離約150公尺處尋獲吳男，但已不幸死亡。

吳男14日凌晨從桃園市駕車前往苗栗縣，打算從南庄田美附近先爬象山，再接「神仙縱走」登山路線，家屬遲等不到吳男返家報警協尋。

苗栗縣消防局獲報後，昨天出動2組人員分頭自南庄象山及獅潭仙山出發搜尋未果，今天持續動員10名人力冒著風雨上山搜救，下午1時30分許在11、12號樁之間步道下方山谷發現吳男遺體。

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苗栗縣消防局第三救災救護大隊大隊長黃錫君指出，搜救人員回報，吳男已明顯無呼吸脈搏，帽子、包包及登山杖則掉落在附近，距離陳屍處有一段距離，由於外觀並無明顯外傷，吳男是在下切過程中不慎滑落還是身體不適發生不幸，仍待檢警進一步勘驗。

黃錫君表示，吳男陳屍處距離步道稜線垂直距離約150公尺，目前山區仍在下雨，風勢強勁，且天色漸暗，正設法將遺體搬運至步道，才能進一步運下山。（編輯：方沛清）1111017

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桃園市63歲吳姓男子獨行苗栗縣「神仙縱走」失聯多日，苗栗縣消防局17日持續動員10名人力冒著風雨上山搜救，下午在步道稜線下方垂直距離約150公尺處尋獲吳男遺體。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月17日
桃園市63歲吳姓男子獨行苗栗縣「神仙縱走」失聯多日，苗栗縣消防局17日持續動員10名人力冒著風雨上山搜救，下午在步道稜線下方垂直距離約150公尺處尋獲吳男遺體。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月17日
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