不敵強風吹襲 台鐵苗栗車站外牆被吹掀掉落

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受颱風及東北季風影響，苗栗地區風勢強勁，台鐵苗栗車站跨站式站房的東側外牆，不敵強風，有大片牆面剝落，所幸未造成人員受傷。中央社記者管瑞平攝 111年10月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）受颱風及東北季風影響，苗栗地區昨天開始吹起強勁風勢，台鐵苗栗車站跨站式站房的東側外牆，今天有大片牆面被吹掀掉落，所幸未造成人員受傷，站方緊急處置中。

台鐵苗栗站站長吳兆迪接受媒體聯訪指出，昨天開始苗栗地區風勢強勁，今天凌晨3時許，發現東側外牆不敵強風吹襲，有大面積牆面剝落，所幸當時無人員經過，但因情況緊急，先拉起封鎖線禁止人員接近，上午先引導旅客由1樓月台臨時出口進出，避免接近危險區域。

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被吹掀的外牆材質為石膏板及保麗龍夾板，除已有約150平方公尺範圍掉落，還有其他部分搖搖欲墜，站方請來吊車先將較危險的部分拆除，以避免後續災害擴大；吳兆迪表示，受災情況已向局本部回報。

台鐵苗栗車站跨站式站房於民國102年10月啟用，聯通東、西站的主體建築採自然採光、通風設計，並獲綠建築鑽石級標章，但夏季高溫沒有冷氣，屢遭旅客抱怨候車空間太悶熱有如烤箱；如今又發生牆面遭強風吹落意外，站方人員忙著善後。（編輯：張銘坤）1111018

受颱風及東北季風影響，台鐵苗栗車站東側外牆不敵強風吹襲，大面積剝落，站方緊急拉封鎖線禁止人員接近。中央社記者管瑞平攝 111年10月18日