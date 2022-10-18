越南籍貨輪4船員落海 3人意識清楚已手術治療

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）一艘越南籍貨輪昨天在雲林外海作業時，有4名船員落海，其中3人被救起，送高雄阮綜合醫院救治，院方表示，3人意識清楚，已手術治療。另1名失蹤大副，則持續由直升機搜救中。

海巡署中部分署昨天下午5時8分獲通報，越南籍貨輪VIMC SUNRISE船上有22人，於雲林麥寮西方7浬處下錨作業時，船上4名越南籍船員落海。

海巡署獲報後申請空偵機前往救援，今天凌晨接獲此貨輪向國搜中心通報，已自行救起3人，其中2人斷腳、1人斷手，另有1名大副失蹤。

今天清晨5時多貨輪進入高雄第二港口停靠，3名受傷船員送往高雄阮綜合醫院救治。

阮綜合醫院對中央社記者表示，受傷3名越南籍男子上午7時多陸續送到醫院，一人左腿脛骨、腓骨開放性骨折，一人右腿脛骨閉鎖性骨折，另一人左、右手手掌骨折。3人意識清楚，已手術治療，並送專責病房追蹤治療中。

至於失蹤大副，海巡署表示，因海象不佳，船艦艇無法出港前往搜救，下午由黑鷹直升機及空偵前往持續搜救中。（編輯：謝雅竹）1111018