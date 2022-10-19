花蓮某山地鄉長參選人司機涉現金賄選 檢聲押獲准

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮某山地鄉長參選人的司機涉嫌以新台幣2000元買票，盼支持參選人，花檢昨天發動搜索，通知江姓司機、鄉長參選人等6人到案說明，訊後參選人請回，司機聲押獲准。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，江姓男子擔任花蓮某山地鄉長參選人司機職務，為求鄉長參選人順利連任，涉嫌以紅包2000元向選民行賄，希望能獲得鄉民投票支持。

經檢調警多日蒐證，檢察官王柏舜昨天早上指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局及所屬鳳林分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊、國防部憲兵指揮部花蓮憲兵隊，持法院核發的搜索票發動搜索。

花檢指出，搜索2處分別為鄉長參選人、江姓司機住處，並通知鄉長參選人、江姓司機及可疑受賄民眾等6人到案，並扣押相關現金不法所得。

花檢指出，訊後鄉長參選人請回；江姓司機涉嫌違反公職人員選舉罷免法行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

花檢呼籲，以送禮、送紅包等形式包裝的賄選行為，仍會涉犯投票行賄罪，檢方將持續嚴加查緝，期望全民共同端正選風。（編輯：黃世雅）1111019