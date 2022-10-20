漁船彰化伸港海域擱淺 海巡與空勤聯手救5人

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一艘漁船20日在彰化縣伸港鄉海域擱淺，安檢所守望哨人員發現船隻動態異常，主動聯繫船主，經空勤總隊派遣直升機協助救援，成功將船上5人吊掛上岸。（海巡署中部分署提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年10月20日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）一艘漁船從梧棲漁港出海，今天在彰化縣伸港鄉海域擱淺，安檢所守望哨人員發現船隻動態異常，主動聯繫船主，船主求救，經空勤總隊直升機吊掛，救出5名受困人員，都無受傷。

一艘漁船從台中市梧棲漁港出海，今天清晨在彰化縣伸港鄉近岸擱淺，海巡署中部分署第三岸巡隊防潮門安檢所守望哨人員透過望遠鏡發現，通報海巡署第四巡防區指揮部，轉報內政部空中勤務總隊第二大隊派遣直升機協助救援，成功將船上5人吊掛上岸。

中部分署第三岸巡隊今天發布新聞稿表示，守望哨人員清晨勤務監視海面時，發現這艘漁船持續向岸際航行，因距岸過近有擱淺風險，立即聯繫船主了解狀況，船主表示因網具受季風、海流影響，持續往岸際漂移，為收整網具不慎導致船體擱淺，希望海巡署協助救援。

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第四巡防區向空勤總隊申請直升機救援，直升機上午7時40分將受困船上5名船員就近載至岸邊彰濱工業區空地降落，交由地面岸巡人員處理，船員都無受傷，船舶擇日拖帶回港，空勤總隊第二大隊第三隊黑鷹直升機飛返台中清泉崗駐地，圓滿完成任務。

第三岸巡隊表示，漁民在岸際或海上作業應注意自身安全，海巡署除維護海域安全，也是海難協助先鋒，將一貫秉持服務精神，做好海事服務工作，若有任何需援助，請撥海巡署118免費服務專線。（編輯：謝雅竹）1111020