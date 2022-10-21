前新豐鄉長徐茂淦圖利業者 判刑3年6月定讞

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（中央社記者蕭博文台北21日電）新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦涉嫌要求業者無償拆除弟媳老宅，再指示清潔隊開放掩埋場供業者非法傾倒廢棄物；二審依圖利罪判處徐茂淦3年6月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，徐茂淦擔任新竹縣新豐鄉第17屆鄉長期間，於民國107年3月委託盧姓業者無償拆除弟媳老宅，但盧男不願自行吸收拆除所產生的營建混合廢棄物處理費用。

徐茂淦與盧姓業者商議後，為節省廢棄物處理費用，明知由清潔隊管理的新豐掩埋場不得掩埋事業廢棄物，仍指示清潔隊人員利用清明連假期間，違法放行盧姓業者傾倒營建混合廢棄物。

盧姓業者因需自行吸收拆除費用，心有不甘，因此另外尋覓北埔土地的營建混合廢棄物來源，以賺取額外清運費用。

107年4月4日、5日及8日間，徐茂淦指示清潔隊違法放行入場傾倒車次至少117車次，其中33車次來自老宅拆除工程、84車次來自北埔土地，總計入場傾倒的營建混合廢棄物總重，至少達899.48公噸。

一審新竹地方法院認為，徐茂淦為圖自己利益，牽連清潔隊員工，敗壞官箴實不足取，但考量他坦承犯行，已見悔意，依對主管事務圖利罪，判處有期徒刑3年6月，褫奪公權3年；4名涉案清潔隊員緩刑或免刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為一審判決無違誤，駁回上訴，維持原判。最高法院昨天駁回徐茂淦上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1111021