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台毒品通緝犯持土耳其護照欲離境 菲國機場被逮

2022/10/21 19:29
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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）一名台籍男子因販賣二級毒品在台灣被判刑9年，卻於2011年潛逃來菲律賓。這名男子近日持土耳其護照想要離境時，在克拉克國際機場被發現他遭台灣通緝，將被遣送出境。

中華民國駐菲代表處表示，這名賴姓男子因販賣二級毒品在台灣遭判刑，卻潛逃來菲。但因賴嫌同時持有土耳其和幾內亞比索兩國護照，目前無法確認兩國護照真偽；若土耳其或幾內亞比索主張對他的管轄權，將視菲國決定是否將賴嫌遣送回台。

駐菲代表處指出，將積極向菲律賓爭取將賴姓嫌犯遣返回台。

菲律賓新聞社（PNA）報導，33歲的賴姓男子6日在克拉克國際機場試圖搭上赴新加坡航班。賴男最初出示他的菲律賓特殊投資居留簽證（SIRV）和土耳其護照，上面的名字是賴．布魯特（Lai Bulut）。

菲國移民局進一步核對賴姓男子的旅行紀錄和文件後，發現他因違反菲律賓移民法規定的居留條件，曾於去年4月遭簽發驅逐令。

另外，賴男也因涉及毒品案件遭台灣通緝。

移民局表示，賴姓男子已被移交移民局法律部門，將遭驅逐出境。（編輯：林憬屏）1111021

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