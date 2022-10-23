男童手伸入十三行博物館門縫遭夾受困 警消救出
2022/10/23 16:58（10/23 17:51 更新）
新北市十三行博物館23日發生5歲男童疑因好奇誤將手卡入玻璃大門門縫中，結果遭夾住受困，警消獲報到場救援助脫困。（新北消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月23日
（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市立十三行博物館今天中午發生一起意外，一名5歲男童疑因好奇將手臂伸入大門的門縫中，結果遭夾住受困。警消獲報前往救護，用電動撐開器讓男童順利脫困。
新北市警消以訊息說明，這名5歲男童約於中午12時45分疑因好奇而誤將手卡入玻璃大門門縫中，因拔不出來而嚎啕大哭，男童的家人請求館方協助撥打119通知消防隊救援。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
八里消防分隊獲報，派員到場並確認男童受困位置及狀況後，先使用毛毯保護男童，以防止撐開時玻璃爆裂遭割傷，隨後使用電動撐開器等器械，順利協助男童手臂脫困，經並檢傷，男童傷勢雖無礙，仍送淡水馬偕醫院診療。
新北市政府消防局第3大隊表示，消防局19日才接受有豐食品捐贈充電式電動撐開器等設備，沒想到今天就派上用場。若遇孩童遭受物體夾住，切勿驚慌，可立刻撥打119，冷靜等待救援。（編輯：戴光育）1111023
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。