國1虎尾路段小貨車自撞護欄翻覆 疑載運昂貴晶片

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國道1號北上虎尾路段24日下午發生小貨車自撞護欄翻覆車禍，駕駛及乘客2人僅受輕傷，傳出載運貨物為科技公司的貴重晶片，但警方並未證實。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月24日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）國道1號北上虎尾路段，今天下午1時多發生小貨車自撞護欄翻覆車禍，駕駛及乘客2人僅受輕傷，傳出載運貨物為科技公司的貴重晶片，但警方並未證實，確切事故原因調查中。

國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿表示，下午1時43分一部自營小貨車行駛於國道1號北向235.7公里處，疑因操作失控撞擊內側護欄後，翻覆於中線車道。

第四公路警察大隊表示，車禍造成車上駕駛及乘客共2人受傷（意識均清楚），駕駛及乘客分別送雲林基督教醫院及若瑟醫院診治，現場於下午2時15分排除，全線恢復通車，全案由斗南分隊依規定處理，確切事故原因調查中。

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據現場協助拖吊的司機表示，肇事現場的路面看到一張南科送往竹科的晶片和光罩派送路線單，受傷乘客在送醫前特別交代，千萬別將貨車翻正，以免載運的貴重晶片再度受損，所以貨車以四腳朝天狀態吊離事故現場。

第四公路警察大隊並未證實翻覆貨車是否載運晶片，僅藉此呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手緊握方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人的交通安全。（編輯：陳仁華）1111024