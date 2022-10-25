林姿妙指控遭不當取供 宜檢：均非事實

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宜蘭縣長林姿妙（左）涉貪污等案31日將開庭，她25日舉行「請民眾關注開庭、真相終於可還原」記者會表示，對於這次開庭，她們期待很久，相信法院是公平、公正、公開的審判平台，終可讓真相還原，也請縣民一起關注開庭內容。（林姿妙競選總部提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月25日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污等案，法院31日將開庭。林姿妙今天說，過去她遭檢方不當取供，被國家機器打壓，相信法院是公平的審判平台，請縣民屆時關注，就會知道她是如何被栽贓。

宜蘭地方檢察署回應，承辦檢察官本於證據與適用法律，並將偵查結果詳載於起訴書及不起訴處分書中，外界所謂「檢方不當取供、編造故事、先射箭再畫靶」、「放消息給特定媒體，完全就是未審先判、入人於罪」等言論，這些都不是事實，且詆毀檢方，檢方深感遺憾。

林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，8月23日被檢方起訴，宜蘭地方法院將在31日召開準備庭。

林姿妙上午在中國國民黨宜蘭縣黨部，召開「請民眾關注開庭、真相終於可還原」記者會。

林姿妙說，對於這次開庭，她們期待很久，相信法院是公平、公正、公開的審判平台，終可讓真相還原，也請縣民一起關注開庭內容，就會知道她是如何被栽贓抹黑。

她指出，檢方用「偵查不公開」限制她們，讓她們有口難言，但檢方不當取供、編造故事，先射箭再畫靶，放消息給特定媒體，完全就是未審先判、入人於罪，不但傷害她，還有縣府團隊。人民心裡各有一把尺，不是國家機器可隨便操弄，「也不要再欺負我們了」。

媒體詢問，開庭當天是否號召動員前往旁聽？屆時是否會在法院造成政治對立？林姿妙強調，她沒有動員或號召，而是告訴大家，希望外界知道此事，並一起來關注，宜蘭縣民也都很理性。

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民主進步黨宜蘭縣長參選人江聰淵競選總部發布新聞稿表示，林姿妙從一開始說相信司法、尊重司法，到現在因證人指控、事證明確，眼見開庭在即，就轉變為司法迫害，這種前後顛倒的態度、罔顧事實的變色龍，讓人大開眼見。這不是司法迫害，而是迫害司法。

江聰淵競選總部指出，林姿妙如今為個人利益，混淆視聽、欺瞞真相、營造悲情，現在又想濫用宜蘭人的善良，將鄉親當人肉盾牌，意圖阻擋司法究責進度與公正性，這種行徑惡意且惡質，非常不可取。（編輯：李錫璋）1111025