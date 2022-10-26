新店男狂放煙火2年餘 北檢起訴槍砲罪求重刑

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（中央社記者蕭博文台北26日電）被新北市新店區民眾稱為「煙火哥」的邱姓男子因私人恩怨，長期夥同呂男於深夜施放煙火或爆裂物。北檢今天依非法持有爆裂物等罪嫌起訴，並以邱男惡性重大，請求法院重判。

台北地方檢察署起訴書指出，邱姓男子因女友行車糾紛而對藍姓女子心壞怨恨，自民國109年起多次單獨或與呂姓友人於藍女住處周遭、新店區中興路天橋上等地，施放市售升空類煙火或自行改造升空類煙火而成的爆裂物。

北檢查出，邱姓男子購買多枚升空類煙火，將多個煙火筒管單獨取出並以膠帶緊密捆縛，改變爆竹煙火正常使用態樣並破壞原有安全機制，燃放後爆出巨大聲響及噴濺高溫火花，且散逸大量白色濃煙，致生公眾往來危險，並令人心生畏懼。

檢察官認為，邱男改造市售煙火而成的爆裂物，經實地測試可炸破中華郵政紙箱，顯具破壞性，邱男、呂男此部分均涉犯槍砲彈藥刀械管制條例的非法持有爆裂物罪嫌；邱男、呂男施放市售煙火部分，則涉恐嚇公眾等罪嫌。

北檢指出，邱男僅因私人微怨，自109年起不斷騷擾、羞辱、恐嚇藍女，甚至牽連無辜，頻繁於深夜時分施放高響度及亮度的煙火或爆裂物滋擾居民，蠹害鄉里長達2年有餘。

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檢察官建請法院審酌邱男毫無悔意，視法律如無物，對民眾安危毫不在乎，並習於透過挑戰公權力對外昭告憤恨情緒，惡行實屬重大，應予以從重量刑；至於呂姓男子犯後坦承不諱，若審理過程仍願意正視錯誤，請法院從輕量刑。

此外，邱姓男子因本案於6月間遭羈押迄今，檢察官請法院考量，邱男曾坦承無法克制施放煙火的衝動，還曾告訴女友要挑戰1萬發紀錄，也曾揚言要持續燃放爆裂物直到藍女搬家，顯見邱男有再犯危險性，請法院繼續羈押，以彰法紀，並確保當地居民安寧。（編輯：張銘坤）1111026