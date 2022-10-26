國際禮盒藏10公斤愷他命 逮林男等10嫌送辦

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刑事局26日召開記者會，宣布破獲以林姓竹聯幫分子與販毒集團合作，從比利時寄送暗藏10公斤愷他命的國際包裹來台；透過警方與海關合作，已循線逮捕林男等10人，訊後送辦。圖為警方查扣相關證物。中央社記者劉建邦攝 111年10月26日

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（中央社記者劉建邦台北26日電）林姓竹聯幫分子涉透過國際包裹從歐洲寄10公斤的愷他命來台，把毒品藏在男性內衣禮盒內的瓦楞板隙縫，並由小弟分層收貨。刑事局與海關合作逮人，循線逮捕林男等10嫌送辦。

刑事局今天召開記者會，偵三大隊第二隊長黃文圳說，財政部關務署台北關3月間發現從歐洲寄到台灣的國際包裹內疑藏有毒品，通報警方後，刑事局組專案小組追查，發現有幫派背景的45歲林姓男子為主嫌。

刑事局查出，竹聯幫堂口副會長的林姓男子涉與販毒集團合作，從比利時寄送以男性內衣為品項的禮盒來台，實則在禮盒內藏放毒品愷他命。

林姓男子等人為規避查緝，分3個包裹從國外寄送來台，還叫計程車司機協助收貨，並由小弟採分層接運及運輸毒品，刻意設置斷點。

刑事局掌握情資後，執行6波查緝行動，循線在新北市、桃園市等處搜索，逮捕林姓男子等10人到案，並在20件男性內衣禮盒，發現各有4公斤、4公斤、2公斤愷他命分批藏在禮盒內的瓦楞板隙縫及27支手機等物。10公斤愷他命初估黑市價約新台幣2000萬元。

警詢後依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例把林姓男子等10人移送台北地檢署偵辦，將持續追查幕後金主及背後集團。

刑事局在10月初曾破獲幫派分子從德國以襯衫禮盒為品項的包裹寄送毒品來台案，當時逮捕2名萬華地區角頭，並查獲3100公克高純度愷他命。（編輯：李亨山）1111026