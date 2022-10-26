更多編輯台推薦新聞：
岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢
國際

岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風奈格有機會明生成 最接近台灣時可能轉中颱
首頁 / 社會

陳修將涉殺女友一審判刑 二審開庭辯稱沒殺人動機

2022/10/26 20:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中26日電）前76行者召集人陳修將涉嫌殺害胡姓女友一審判刑9年6月，全案上訴二審，台中高分院今天召開準備程序庭，對於陳修將出庭時辯稱沒有殺人動機，死者家屬表示無法接受。

陳修將涉嫌殺害胡姓女友，去年12月遭檢方依殺人罪起訴，審理的彰化地方法院宣判，法官認為陳修將涉犯刑法傷害致死罪判徒刑9年6月，另犯傷害罪判刑6月，全案可上訴。

根據彰化地檢署起訴書指出，陳修將懷疑胡姓女子與陳姓男性友人有染，陳修將看到胡女滑手機，以為在跟陳男聯絡，一氣之下抓胡女頭部往地板床鋪猛砸，造成胡女不治。

陳修將雖向檢警辯稱只有打胡女巴掌，可能因為沒打好，才會傷到眼睛，又指女友體質易瘀青，身上才會有多處瘀青，不過檢察官未採信陳修將說詞，去年12月依殺人罪提起公訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化地方法院今年8月針對陳修將案作出判決，法官認為陳修將涉犯刑法傷害致死罪，判處有期徒刑9年6月，而陳修將也因懷疑陳男與胡女有染，2度傷害陳男，法院認定犯下傷害罪判刑6月，可易科罰金，全案仍可上訴。

全案經上訴二審，台中高分院今天召開準備程序庭，陳修將出庭時辯稱，沒有殺人的動機，是在與胡女拉扯時，胡女從樓梯間跌倒，頭部致死傷不是他造成的；對於陳修將的辯詞，死者家屬表示無法接受，是陳修將的卸責說詞。（編輯：陳仁華）1111026

陳修將
前76行者召集人陳修將殺害女友 法院判刑9年6月
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族