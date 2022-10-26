美髮師酒駕撞死黃暐瀚母親 求償金額法院判准

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）方姓美髮師去年5月酒駕撞死媒體人黃暐瀚的母親，方男二審判決後，附帶民事求償464萬餘元部分，台中地院今天全數判准，扣除已領取的強制險200萬元，應給付264萬餘元，可上訴。

檢警調查指出，方男去年5月與友人到餐廳聚餐後，開車闖紅燈遭警攔查酒測值每公升0.25毫克，經移送台中地檢署於近中午偵訊後，當晚再與友人到KTV唱歌飲酒，隨後駕駛賓士車行經南區東興路、樹義一巷口時，撞上正在過馬路的黃母，黃母遭拖行逾50公尺，頭部重創、身體多處骨折，送醫不治身亡。

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方男一審被依酒駕致人於死罪判刑5年4月，上訴後，經台中高分院二審改判4年6月徒刑確定，黃暐瀚與哥哥提出附帶民事求償，2人各向方男求償撫慰金新台幣200萬元，哥哥並多求償喪葬費64萬餘元，共求償464萬餘元。

在民事求償部分，法官經審酌案情及雙方財力等，認為黃暐瀚求償有理由，依求償金額全數判准，但須扣除已領取的強制險理賠金200萬元，方男還要給付黃暐瀚兄弟264萬餘元，全案可上訴。（編輯：張芷瑄）1111026