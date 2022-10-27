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蘇宏達臉書遭貼葬禮照片 網友被控恐嚇不起訴

2022/10/27 18:09
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（中央社記者蕭博文台北27日電）林姓男子不滿台大社科院長蘇宏達指林智堅論文案是醜聞，於蘇宏達臉書留言，「我是開葬儀社的，任何事我包」，並張貼葬禮照片，挨告恐嚇。士檢認為罪嫌不足，處分不起訴。

前民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文遭檢舉抄襲，台大審定委員會召集人、社科院長蘇宏達在內部信中稱，「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要」。引發各界議論。

士林地方檢察署不起訴書指出，林姓男子因不滿蘇宏達言論，於7月間在蘇宏達臉書發表「我是開葬儀社的，任何事我都包」「韓粉半價喔」等文字，並附上一張葬禮照片；蘇宏達經友人提醒查看留言，因心生畏懼報警處理。

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林姓男子到案否認恐嚇，辯稱因為不滿蘇宏達審查論文前就說這是醜聞，才會留言並張貼葬禮照片。

檢察官認為，林男留言內容只說是開葬儀社、處理範圍多而廣，並就特定政治傾向者提供優惠，即使張貼葬禮照片，也只是說明協助喪家辦理後事現場狀況，均未具體表達加害他人生命、身體等惡害告知，不符刑法恐嚇罪構成要件，昨天不起訴。蘇宏達得聲請再議。（編輯：方沛清）1111027

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