欠費義務人遭家暴 台北執行分署轉社工助度難關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北28日電）行政執行署台北分署今天表示，日前執行一起積欠健保費案，發現義務人遭家暴，隨即函請台北市家庭暴力暨性侵害防治中心處理，幫助義務人脫離家暴環境，開始新生活。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿指出，台北市一名女子滯欠健保費新台幣9000餘元，在台北分署訊問過程中，不時催促可否儘快結束。

執行人員感覺有異，向女子詢問原因，女子驚恐表示「能出門時間不多，如果不在規定的時間回家，父親會先打母親，等我回家再打我，用肢體暴力控制我的行蹤，所以也沒辦法外出找工作，沒有錢可以繳款。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

執行人員擔心女子繼續遭受暴力，請女子儘速提供家暴照片等資料，隨即請台北市家庭暴力暨性侵害防治中心處理，近日向承辦社工詢問，得知女子與母親已脫離家暴環境，也分別找到工作。

台北分署呼籲家暴受害者應及早尋求幫助，才有機會制止暴力傷害，可以撥打24小時保護專線「113」或逕洽各地方政府家庭暴力暨性侵害防治中心；台北分署也重申會對弱勢、無助的義務人主動施以援助，通知相關機關協助處理，適時幫助義務人度過難關。（編輯：李錫璋）1111028