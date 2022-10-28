新北議員周勝考涉大巨蛋弊案 一審判10年將上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）涉遠雄集團大巨蛋弊案的國民黨新北市議員周勝考今天遭一審判刑10年。他表示，所提人、物證都佐證未涉不法，但不被採納，選舉投票日前夕宣判讓競選對手趁隙攻擊，將依法上訴。

台北地方法院審理遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，今天判決遠雄集團創辦人趙藤雄7年徒刑、前財政部長李述德9年徒刑、周勝考10年徒刑。全案可上訴。

周勝考下午接受中央社記者電訪表示，此案純為選民服務案件，為地方做事，尋求民眾最大福祉。院檢審理過程中，他都檢具人證、物證，都佐證並無涉及不法，可惜院方的判決結果與事實不相符。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周勝考稍後發表聲明指出，審理過程中，秉持為民服務精神與態度始終不變；有關公司法部分，他並非實際上負責人也非股東，一審的院方未能採信被告證詞深表遺憾，目前尚未收到判決書，為捍衛清白將會上訴。

周勝考表示，今天是一審宣判，尚未定讞；適逢新北市議員選舉投票日前夕，院方在此時宣判，讓他的同選區競爭對手趁隙攻擊造勢，意圖使他不當選，這對他參選權益不公平。（編輯：戴光育）1111028