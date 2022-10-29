北港鎮長選情涉賄 1參選人30萬元交保

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雲林縣北港鎮某鎮長參選人的親屬及競總成員等人涉嫌送茶葉行賄里長，檢方專案小組蒐證多日後，28日帶回參選人、28名村里長等人到案說明。經複訊後，參選人以新台幣30萬元交保，其餘里長均請回。圖為檢警所查扣茶葉及茶葉罐。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月29日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）北港鎮某鎮長競選總部成員行賄村里長，專案小組昨天帶回28名村里長和蕭姓男子等4人到案。檢方認為蕭男等4人有羈押必要向法院聲請羈押禁見獲准，鎮長參選人30萬元具保候傳。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，這名鎮長參選人的親屬蕭姓男子（30歲）、服務處主任林姓男子（63歲）、前司機羅姓男子（69歲）及服務處志工蔡姓男子（34歲）等4人，在今年8月至10月間以每箱40罐（每箱約新台幣8000元）的高山茶葉為對價，向北港鎮內里長交付賄賂，尋求支持，並投票給鎮長參選人。

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雲林地檢署檢察官施家榮指揮專案小組多日蒐證，昨天搜索參選人競選總部及北港鎮轄內28名里長住家等處，扣得10箱茶葉及零星茶葉罐。專案小組帶回鎮長參選人、28名村里長和蕭男等4人到案說明，有里長坦承有收到茶葉，也有人說沒收到。

經檢方複訊後，認為蕭男等4人涉犯選罷法有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押並禁止接見通信，另諭知鎮長參選人30萬元交保，其餘里長則均請回。雲林地院今天召開羈押庭裁定蕭姓男子等4人羈押禁見。（編輯：黃世雅）1111029