男子高速闖紅燈輾斃騎士 士檢起訴殺人罪

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（中央社記者蕭博文台北1日電）胡姓男子7月間駕車在北市街頭頻闖紅燈，途經中正路、承德路口不顧前方為紅燈，仍高速衝撞前車，並輾壓一名騎士致死。士檢認為胡男有殺人的不確定故意，日前依殺人罪嫌起訴。

士檢查出，胡男患有思覺失調症，案發時對員警說出要拯救地球等令人難以理解的話語；檢察官依據精神鑑定報告等事證，認定胡男行為時辨識力、控制力已顯著減低，請法院依刑法第19條規定減輕其刑。

士林地方檢察署起訴書指出，胡姓男子7月1日晚間自彰化駕車北上，進入台北市區後頻闖紅燈；翌日凌晨4時41分許，胡男駕車沿士林區中正路由西向東行駛，於承德路路口再闖紅燈。

起訴指出，案發時胡男前方路口燈號顯示為紅燈，且已有車輛在前方停等，胡男可以預見若高速闖紅燈極可能造成用路人死亡結果，仍基於縱使使其他用路人遭撞死也不違背他本意的殺人不確定故意，以時速120公里衝撞前方由廖姓民眾駕駛的車輛。

原本在停等紅燈的廖姓民眾突遭追撞，車輛遭推擠到人行道，因而受有骨盆骨折等傷害；胡男衝撞廖姓民眾車輛後逆向駛入承德路，將陳姓騎士撞倒後輾斃。

胡姓男子到案坦承闖紅燈，但辯稱：「我要以我的生命為主，所有的炫光都要讓我通過」，又說：「為了要搶救世界，我一定要這樣做，我當下不知道是真的人。」

檢察官調查全案事證後，依殺人等罪嫌起訴胡男，並以胡男以一個高速駕車闖紅燈的行為犯下殺人罪、殺人未遂罪，請法院從重依殺人罪論處。（編輯：張銘坤）1111101