艦長涉非禮女軍官遭撤職停役 興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北3日電）海軍呂姓艦長上校涉酒後性騷擾及性侵女軍官未遂，遭海軍司令部撤職停役。呂男提行政訴訟，台北高等行政法院日前認定原處分無誤，判呂敗訴。可上訴。

判決指出，海軍某軍艦呂姓艦長於民國108年5月間涉嫌酒後性騷擾及性侵女軍官未遂，經海軍艦隊指揮部行政調查屬實，經懲罰人事評議會決議，國防部海軍司令部核定將呂男撤職、停役，自108年5月29日生效。

呂男不服提訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

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呂男辯稱，從事軍職21年，認真盡責獲任命任艦長要職，軍旅生涯無重大違失，軍旅考績均為甲等以上，只是與女軍官牽手、輕摟等偶發行為，導致軍旅生涯付之一炬，也無從請領退除給與，軍方處分違反比例原則，請求法院撤銷原處分。

法院日前認為，女軍官提控呂男涉犯刑法妨害性自主罪，現仍由基隆地檢署偵查中，本案對國軍執干戈以衛社稷的形象傷害鉅大，且呂男未能真摯面對其違失行為，海軍司令部原處分沒有違反比例原則，並無違誤，判決呂男敗訴。可上訴。（編輯：方沛清）1111103