2名釣客疑貢寮落海失聯 消防海巡搜救

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新北市警消3日下午獲報有2名男子日前到貢寮區釣魚失聯，警消和海巡已派遣船艇和人員全力搜索中，目前僅在礁岩旁發現一個藍色冰桶。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月3日

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（中央社記者王朝鈺新北3日電）新北市警消今天下午接獲通報，2名男子日前到貢寮區釣魚失聯，在和美街發現其中一人的自小客車，但不見2人蹤影懷疑落海，警消和海巡已派遣船艇和人員全力搜索。

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警方今天下午2時許接獲民眾報案，指44歲趙姓男子和38歲吳姓男子在LINE群組相約1日至貢寮區海邊釣魚，卻始終聯繫不上2人，今天前往貢寮區和美街西靈巖寺停車場附近尋找，發現趙男使用的自小客車，但仍不見2人行蹤。

海巡和警消獲報後，立即出動32人和2艘搜救艇在福隆、澳底及龍洞外海周遭海域及沿岸搜索，目前僅在礁岩旁發現一個藍色冰桶，正全力搜救2名失聯釣客。（編輯：張銘坤）1111103