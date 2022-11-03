花蓮警勤科技大樓落成 改善空間不足問題
2022/11/3 17:40（11/3 18:11 更新）
花蓮縣警察局獲中央前瞻計畫補助，歷時2年多興建警勤科技大樓（圖）及綜合大樓，改善原廳舍空間不足問題，3日下午舉行落成典禮。中央社記者張祈攝 111年11月3日
（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮縣警局獲中央前瞻計畫補助新台幣6.3億元，興建警勤科技大樓及綜合大樓，歷經2年多工期，今天落成，改善原廳舍空間不足問題，預計今年底陸續進駐使用。
花蓮縣警局今天下午舉行工程落成典禮，警政署警政委員廖美鈴、退休警察總會長耿繼文出席，2人都曾任花蓮縣警察局長。
花蓮縣警局指出，園區廳舍屋齡逾50年，空間狹小、耐震係數不足，多次整修仍有滲水、結構裂縫等問題，且近年陸續擴編成立少年警察隊、資訊科、鑑識科等單位，內部空間不敷使用。
花蓮縣警局指出，廖美鈴任職花蓮縣警察局期間提案向內政部警政署爭取預算獲核定，工程拆除園區內7棟老舊建物，新建2棟建物均為地下2層、地上5層建築，也改建1座老舊電塔、興建3處鋼構車棚。
花蓮縣警局指出，2棟建物落成後，後續還有網路、電力設備裝設工程，包括勤務指揮中心、刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、資訊科、鑑識科等單位將於年底後陸續進駐。
花蓮縣警局指出，未來設備將導入強化警察科技執法元素、資訊整合，透過勤務指揮系統有效打擊犯罪。（編輯：謝雅竹）1111103
花蓮縣警察局獲中央前瞻計畫補助，興建警勤科技大樓及綜合大樓（圖），3日落成，後續還有網路、電力設備裝設工程，包括勤務指揮中心、刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、資訊科、鑑識科等單位預計年底後陸續進駐。中央社記者張祈攝 111年11月3日
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