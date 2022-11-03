雲檢偵辦首宗選舉賭盤 賭客組頭交保候傳

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雲林地檢署檢察官3日指揮專案小組，約談選舉賭盤的蔡姓組頭和2名林姓賭客到案說明，3人坦承不諱；複訊後，檢方諭令蔡姓男子新台幣10萬元交保候傳，蚵寮村賭客林姓男子2萬元交保，口湖村賭客林姓男子請回。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月3日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林地檢署檢察官施家榮今天指揮專案小組，約談選舉賭盤的蔡姓組頭和2名林姓賭客到案說明，3人坦承不諱，檢方認為，蔡姓組頭等2人分別諭令2萬到10萬元不等金額交保，另1名賭客請回。

雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，檢方日前接獲選舉賭盤情資，施家榮指揮雲林縣警察局刑警大隊、北港警分局、台西警分局等單位成立專案小組，經過多日蒐證，今天執行搜索。

專案小組今天到雲林縣口湖鄉蚵寮村、口湖村等處執行搜索，並約談選舉賭盤組頭蔡姓男子（58歲）、蚵寮村賭客林姓男子（52歲）、口湖村賭客林姓男子（48歲）等人到案，並扣得手機對話紀錄。

經調查，蔡姓男子就雲林縣口湖鄉長選舉，以某一參選人讓另一參選人特定票數的輸贏方式，容任不特定人透過手機通訊軟體Line下注簽賭，因而涉犯賭博罪。

3人坦承不諱，經檢方複訊後，諭令蔡姓男子新台幣10萬元交保候傳，蚵寮村賭客林姓男子以2萬元交保，口湖村賭客林姓男子請回。（編輯：謝雅竹）1111103