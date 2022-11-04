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苗栗市文聖里長參選人涉賄選 2週內遭起訴

2022/11/4 11:57
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗地檢署偵辦苗栗市文聖里參選人林永發以每票新台幣1000元賄選案，林永發坦承犯行，檢方今天偵查終結，依違反選罷法提起公訴，這是今年苗栗檢方查察首件起訴的賄選案件。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官張亞筑指揮苗栗縣警察局刑警大隊、苗栗分局共同偵辦這起現金賄選案，查出林永發於10月19日下午以每票現金1000元為代價，向里內選民劉曾梅英交付賄款共6000元，希望劉曾梅英全戶投票支持他參選里長。

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林永發、劉曾梅英到案後，均坦承犯行，並交出6000元賄款，經偵查終結，將林永發依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪提起公訴。檢察官考量林永發犯後坦承犯行、態度良好，起訴同時也建請法院依法減刑；選民劉曾梅英部分則酌情給予職權不起訴處分。

檢方表示，專案小組查獲後，以嚴查速辦態度蒐集相關事證，在2週內迅速提起公訴，也是苗栗地檢署針對此次年底地方公職人員選舉首件起訴賄選案件，期望藉此嚇阻有心以金錢或不法勢力影響選舉者，切莫以身試法。（編輯：方沛清）1111104

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