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東北角釣魚加強宣導穿救生衣 屢勸不聽至少罰3萬

2022/11/6 18:32
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（中央社記者王朝鈺新北6日電）東北季風增強，加上疫情解封戶外人潮湧現，新北市消防局今天起每逢假日針對東北角海域5條路線派員加強宣導，釣客在公告水域若未穿救生衣屢勸不聽，將依法開罰至少3萬元。

新北市政府消防局發布新聞稿表示，考量近日東北季風增強，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封戶外遊憩人潮湧現，消防局和海巡今天起針對萬里、金山、石門、瑞芳和貢寮海域共5條路線，採上午和下午各2梯次加強防溺巡邏及勸導。

新北市政府另由觀光局、消防局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，針對公告危險水域編排稽查勤務，在岸際從事釣魚活動未穿救生衣者，若屢勸不聽，將依發展觀光條例危害自身安全行為，處至少新台幣3萬元罰鍰。

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消防局表示，有民眾月初在龍洞、萊萊秘境及瑞芳海域從事潛水及釣魚活動發生溺水，其中瑞芳區台2線79.2公里處釣客落海，因釣客穿著救生衣浮於海面，搜救人員得以很快辨別位置，順利靠近並救援上岸。

新北市政府消防局長黃德清呼籲，東北季風期間海域風大浪大，民眾應避免從事水域活動，若從事水域活動務必穿著救生衣及防滑鞋，確保自身安全。（編輯：唐聲揚）1111106

黃德清
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