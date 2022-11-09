台東查獲首宗現金賄選 簡姓樁腳收押

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東地檢署查獲首宗現金賄選案，某鄉鎮長參選人涉嫌每票1000至2000元賄選，檢方約談吳姓鎮長參選人和簡姓樁腳及逾10名選民，簡姓樁腳遭收押禁見，吳員請回。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天上午接受中央社記者電話訪問表示，台東地檢署接情資，東海岸吳姓鎮長參選人涉嫌現金買票。

昨天檢察官謝慧中指揮台東縣調查站及台東縣警察局成功分局搜索票搜索吳姓參選人、樁腳住所及其他相關處所並傳喚吳姓參選人、樁腳及選民共17人到案。

陳筱茜表示，經檢察官訊問後，認為吳姓參選人及簡姓樁腳共同涉嫌以每票新台幣1000元或2000元不等之現金交付賄賂予選民約其投票支持吳姓候選人，違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞當庭逮捕後，向台東地方法院聲請羈押禁見，其餘林姓樁腳及選民等15人則請回。

台東地方法院表示，法官審理後將吳姓參選人請回，簡姓樁腳收押禁見。

台東地檢署表示，距投票日僅剩17天，檢警調必持續嚴加查緝，呼籲參選人及民眾切勿以身試法。民眾若知悉參選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉。（編輯：郭諭儒）1111109