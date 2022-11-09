國道開車雙手拿食物吃挨罰 駕駛興訟敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北9日電）陳姓駕駛在國道開車時雙手因拿食物吃而未握方向盤，警察目睹攔停舉發。駕駛不服裁決所開罰1萬8000元興訟。一審以確實有危險駕車，判其敗訴。駕駛上訴，日前遭二審駁回確定。

判決指出，陳姓駕駛於民國110年12月10日下午4時許，行經國道3號南向路段時，因駕車時一邊開車一邊食用食物，使得雙手拿食物而未放置於方向盤上，國道公路警察局第六公路警察大隊竹林分隊員警駕駛警車目睹，當場攔停舉發並移送台北市交通事件裁決所處理。

裁決所裁處駕駛罰鍰新台幣1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。駕駛不服處分，提起行政訴訟，案件由一審台北地方法院行政訴訟庭審理。

駕駛主張，他的車子並未搭載自動駕駛功能，無法在放開雙手情況下，卻能在速限內開在同一車道前進，並保持安全車距，就算他因為飲食需交替換手拿食物或飲水，也都只有短暫幾秒，並非長時間，請求撤銷原處分。

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一審審理後認為，本件情形確實有「以危險方式在道路上駕駛汽車」違規行為，駕駛被依道路交通管理處罰條例裁處新台幣1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，並無違誤，本件訴請撤銷原處分為無理由，判駕駛敗訴。

駕駛不服提起上訴，二審由台北高等行政法院審理。二審日前認為，駕駛未具體說明原判決有何違背法令之處，上訴不合法，裁定駁回，全案確定。（編輯：李錫璋）1111109