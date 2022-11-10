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雲檢警查獲3件選舉賭盤 犯嫌4人交保

2022/11/10 14:52
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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）雲縣檢警在麥寮鄉等3地查獲3件縣長選舉賭盤，昨天將涉案6人移送雲林地檢署複訊，經檢察官訊問後認為其中4人涉犯賭博罪嫌重大，今天分別命以新台幣60萬元不等金額交保候傳。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官葉喬鈞及林欣儀指揮雲林縣警局、調查站等單位成立選舉賭盤查緝專案小組，在麥寮、崙背及西螺查獲3件選舉賭盤，以「讓票盤」、「縣長參選人PK」方式提供民眾簽賭。

雲林地檢署主任檢察官吳文城告訴中央社記者，經檢察官指揮專案小組多日蒐證，於8、9兩日進行搜索，扣得手機對話紀錄及相關證物，並將組頭及賭客6人移至地檢署複訊。

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吳文城說，陳姓嫌犯等4人經檢察官訊問後，認為涉犯刑法第268條意圖營利聚眾賭博罪嫌重大，並考量該選舉賭盤牽涉金額龐大，簽注對象為縣長選舉，嚴重影響選舉公正性，依情節輕重分別以60萬元、10萬元、20萬元及1萬元具保候傳；另外2人則請回。

雲林地檢署強調，選舉賭盤危害選舉的公正性，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉選舉賭盤的組頭或賭客，歡迎提出檢舉，期望全民共同端正選風。（編輯：謝雅竹）1111110

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