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台南學甲掩埋場火災 初判廢樹枝起火

2022/11/10 21:42
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市學甲區秀昌里垃圾掩埋場今天晚間發生火災冒出大量火煙，初判是等待處理的廢樹枝起火，環保局監測發現下風處空氣品質尚未受影響，並出動2部挖土機協助開挖滅火。

台南市政府消防局於晚間6時許獲報，指稱在學甲區秀昌里的垃圾場有火煙冒出，隨即調派人車前往灌救，消防人員抵達現場後發現，因場內堆積樹枝、家具等易燃物，火勢很大，一度在風勢助長下延燒快速，並冒出大量濃煙。

台南市環保局晚間發布新聞稿指出，掩埋場堆置當地及臨近地區暫存的廢樹枝及家具，平時會定期破碎後覆土處理，區隊人員也會以熱顯像儀巡檢是否有異常高溫，這次起火為等待破碎的廢樹枝，火災原因有待消防局火災調查科進一步鑑定。

台南市環保局指出，環保局出動2部挖土機協助消防局開挖灌水滅火，並將持續調度腐質土覆蓋樹枝、家具，以免復燃。

台南市環保局指出，火災發生後即時監測火場周邊空氣品質，根據微型感測器數據顯示下風處行政區尚未受到影響，另以鋼瓶採樣火災現場空氣品質，並將持續監測並提醒民眾做好自我防護。（編輯：黃世雅）1111110

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