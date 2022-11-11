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淨化選前治安 中市警出動警犬隊偵蒐爆裂物

2022/11/11 16:25（11/11 16:36 更新）
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九合一選舉將於26日投票，台中市警察局11日表示，為防爆裂物危害，選前也出動警犬隊前往各選舉造勢活動現場偵蒐爆裂物。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月11日
九合一選舉將於26日投票，台中市警察局11日表示，為防爆裂物危害，選前也出動警犬隊前往各選舉造勢活動現場偵蒐爆裂物。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月11日
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）距離九合一選舉投票日只剩半個月，台中市警察局今天宣布，選前除加強維護各候選人人身、競選總部、住所等安全維護外，並出動警犬隊前往各選舉造勢活動現場偵蒐爆裂物。

九合一選舉將於26日投票，在選前敏感時刻，台中市警察局為淨化選前治安，已通令各單位持續加強各候選人人身、競選總部、服務處及住所等安全維護作為，防止各種危害情事發生。

由於各政黨及候選人在選前紛紛舉辦造勢及掃街活動，警方表示，除規劃部署警力執行安全維護外，為防爆裂物危害，都出動警犬隊輪流前往場勘偵蒐爆裂物；另外，為防止未經合法申請的空拍機干擾，則由無人機隊利用電波干擾器引導至地面，並追查操作人員，做好全面性安全維護作為。

台中市這次共設置1880個投開票所，警方指出，投票日當天將投入警力6000多人，進行各項安全維護工作。經統計8月到11月10日，在台中市舉行各類競選活動場次共計2499場（集會1699場、遊行840場），未發生任何暴力衝突事件，順利平和結束。

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台中市警察局長蔡蒼柏強調，市警局絕對有能力與決心做好選舉治安維護工作，不容暴力或其他非法手段干涉投票、選舉情事，並恪遵行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」等目標。

蔡蒼柏也呼籲，民眾如發現有賄選買票或選舉賭盤不法情事，請撥打110專線報案，警方除將嚴密保護檢舉者身分外，並立即追查偵辦，如據而查獲賄選等違反選罷法案件，依案情將可獲取最高1000萬元的檢舉獎金。（編輯：黃世雅）1111111

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