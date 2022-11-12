台中警掃蕩人蛇集團 查獲36成員救出7名被害人

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市警察局今天指出，全力掃蕩人蛇集團執行「斬蛇行動」，至今已查獲國內招募集團成員36人，並順利救出7名被害人遭拘禁淪人頭帳戶案，正全力向上擴大清查中。

日前台灣民眾遭騙至柬埔寨限制人身自由案件引發社會關注，台中市警局為打擊不法集團，由刑事警察大隊統合轄內15個分局及相關單位共組專案小組執行「斬蛇行動」。

警方統計指出，到目前為止，已查獲國內招募集團成員20案36人，由於部分涉嫌人及被害人仍在境外，警方持續透過管道向上擴大清查，以澈底清剿人蛇集團。

警方調查發現，跨國人蛇集團均採「一條龍服務」，由境外集團成員於臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨從事酒店陪酒工作，或以「招待旅遊」、「免經驗、財富自由高薪、翻身」等徵才藉口，誘騙被害人出境。

至於在台集團成員則負責載運被害人，辦理護照、機票、偽造小黃卡等，並送往日租套房、旅館集中住宿，直至出國當日再由司機載往桃園機場搭機出境。

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警局分析，赴境外被害人年齡層，以21至30歲最多、31至40歲次之，出境地點為柬埔寨、緬甸及泰國等地，顯示後疫情時期年輕世代為求生活，趨向輕鬆、高薪、出國打工遊玩工作，人蛇集團相準年輕人心態在社群交友軟體等不斷貼文、宣傳推播，衍生「跨國豬仔」事件。

配合內政部警政署於8月全面清查旅館、旅宿及出租大樓等場所，發掘有無遭拘禁的人頭帳戶被害人，市警局表示，迄今已查獲3案順利救出7名被害人遭拘禁淪人頭帳戶案。（編輯：郭諭儒）1111112