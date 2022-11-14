高雄男喝酒找友代駕竟還是酒駕 違規被警攔查現形

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高雄翁姓男子日前因喝酒找黃姓友人代駕，結果因違規紅燈右轉被員警盤查，經酒測竟發現黃男是酒駕，警方依公共危險罪將黃男法辦，翁男也因是同車乘客遭罰。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄翁姓男子日前因喝酒，找友人黃姓男子代駕，結果因違規紅燈右轉，被員警盤查，經過酒測，竟發現黃男是酒駕，讓被載的翁男相當傻眼；警方依公共危險罪將黃男法辦，翁男也因是同車乘客遭開罰。

高雄市警察局鳳山分局今天發布新聞稿表示，鳳山分局南成派出所所長陳宗靖、警員鄧子名於11日晚上9時許，巡邏行經鳳山區保泰路時，發現33歲黃男駕車紅燈右轉，雖後來開進停車場，警方仍尾隨上前盤查。

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警方檢查過程中，發現車內散發濃濃酒氣，乘坐副駕駛座的35歲翁男立即對員警表示，「我有喝酒，他沒喝，所以讓他代駕」；但經過員警酒測，沒想到代駕的黃男也有酒精反應，且酒測值高達0.52，讓一旁翁男相當傻眼。

翁男懊惱說，原本想要安全回家，沒想到找來的代駕也有喝酒。警方依公共危險罪將黃男移送法辦，翁男也因是同車乘客，遭到開罰。（編輯：陳仁華）1111114