高雄岡山死亡車禍 機車騎士遭追撞身亡

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高雄市岡山區嘉新東路15日上午發生死亡車禍，66歲呂姓男子騎機車追撞一輛計程車，未料倒地後，又遭一輛曳引車撞上，救護人員到場時，呂男已無生命跡象。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市岡山區嘉新東路今天上午發生死亡車禍，66歲呂姓男子騎機車追撞一輛計程車，未料倒地後，又遭一輛曳引車撞上身亡。警方將肇事駕駛依過失致死罪嫌送辦。

警方表示，66歲呂姓男子上午8時31分在岡山區嘉新東路騎機車時，追撞前方由32歲黃姓男子駕駛的計程車，結果倒地後，遭後方由27歲方姓男子駕駛的曳引車撞上，救護人員到場時，呂男已無生命跡象。

原本駕駛曳引車的方姓男子向警方供稱，呂男沿嘉興東路直行，追撞黃男的計程車後方倒下，隨即遭一輛白色大貨車碰撞，受傷不起，他才再次撞上，而白色大貨車在肇事後，已逃逸現場。

不過，警方初步檢視行車記錄器後發現，當時雖然有一輛白色大貨車經過，但並無碰撞到呂男，呂男是遭曳引車追撞後身亡。警方也將肇事駕駛依過失致死罪嫌送辦，詳細肇事責任也將持續採集相關跡證釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，並與前方車輛保持安全距離，以避免交通事故；警方也將持續加強此路口見警率，規劃勤務加強違規取締。（編輯：郭諭儒）1111115